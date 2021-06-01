В Азербайджане будут организованы бесплатные летние школы

«В связи со сложившейся ситуацией значительная часть текущего учебного года была организована дистанционно. В условиях пандемии дистанционное образование создало определенные трудности для учащихся в приобретении знаний и навыков».

«В связи со сложившейся ситуацией значительная часть текущего учебного года была организована дистанционно. В условиях пандемии дистанционное образование создало определенные трудности для учащихся в приобретении знаний и навыков».

Об этом Report сообщили в Министерстве образовании Азербайджана.

В проведенном Министерством образования опросе об организации в июне летних школ 44 процента респондентов поддержали данную инициативу. С 16 по 30 июня в общеобразовательных учреждениях будут организованы бесплатные двухнедельные летние школы на добровольной основе для преодоления трудностей, с которыми столкнулись наши ученики во время пандемии. У нас есть и другие инициативы по восстановлению "утраченного" во время пандемии обучения. Благодарю всех за участие в опросе», – отметил министр Э.Амруллаев.

С 5 июня граждане, желающие зарегистрироваться, могут обращаться в учреждения, в которых учатся их дети, или в соответствующие районные (городские) отделы (управления) образования.