О нас

В Азербайджане издадут учебники талышского, цахурского, хыналыгского и хапутского языков для начальных классов

В Азербайджане издадут учебники талышского, цахурского, хыналыгского и хапутского языков для начальных классов В настоящее время ведется работа по изданию учебников "талышский язык", "сахурский язык", "хыналыгский язык" для I-IV классов и "хапутский язык" для I класса.
Наука и образование
17 марта 2023 г. 11:11
В Азербайджане издадут учебники талышского, цахурского, хыналыгского и хапутского языков для начальных классов

В настоящее время ведется работа по изданию учебников "талышский язык", "цахурский язык", "хыналыгский язык" для I-IV классов и "хапутский язык" для I класса.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

В отчете отмечается, что на 2022-2023 учебный год 21,7 тыс. экземпляров учебников азербайджанского языка и литературы для I-XI классов были доставлены учащимся общеобразовательных школ Грузии с азербайджанским языком обучения. В то же время 1,5 тыс. экземпляров учебников, поступивших от Министерства науки и образования Грузии по запросу школ с грузинским языком обучения в нашей стране, были переданы в их пользование.

Для I-IV классов общеобразовательных учреждений разработаны учебные комплекты по предмету "Язык национальных меньшинств".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan to issue textbooks in languages of national minorities for primary schools
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ibtidai sinif şagirdləri üçün talış, saxur, xınalıq və haput dili dərslikləri çap olunacaq

Экслюзивные новости

Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi