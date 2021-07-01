В Азербайджане будут готовить врачей еще по двум новым специальностям

В последние годы в Азербайджанском медицинском университете (АМУ) началась подготовка специалистов по новым специальностям.

В последние годы в Азербайджанском медицинском университете (АМУ) началась подготовка специалистов по новым специальностям.

Как сообщает Report, декан факультета общественного здравоохранения АМУ Анар Агаев рассказал о необходимости создания новых специальностей.

Он отметил, что на I курсе факультета Общественного здравоохранения по специальности Физиотерапия и медицинская реабилитация обучаются 38 студентов, а по специальности Сестринское дело - 34 студента: "Между нашим университетом и университетами братской Турецкой Республики подписан меморандум. Наши студенты получили возможность участвовать в учебных программах университетов Гази и Хаджеттепе. То есть наши студенты повышают свои знания и навыки, присоединяясь к онлайн-урокам вместе со студентами, обучающимися по той же специальности в Турции".

Напомнив, что кадры по специальности Сестринское дело ранее готовились только в колледжах и техникумах, А.Агаев подчеркнул, что в нашей стране начали применять существующий в Европе опыт.

A.Агаев добавил, что обучающимся на новых специальностях студентам преподают специалисты, специализирующиеся в этой области в европейских странах.

По словам декана факультета, завершившие полный курс обучения по специальности Сестринское дело студенты впоследствии будут иметь право проводить обучение по этой специальности.

Отметим, что с 2020-2021 учебного года в АМУ ведется прием на специальности "Физиотерапия и медицинская реабилитация", "Сестринское дело" на уровне бакалавриата, "Клиническая (медицинская) психология" и "Менеджмент в сфере здравоохранения" на уровне магистратуры.