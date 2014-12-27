Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет возможна приватизация некоторых научных учреждений и организаций. Как сообщает Report, пункт об этом включен в проект закона "О науке", который будет вынесен на обсуждение на пленарное заседание Милли Меджлиса. В проекте закона отмечается, что научные организации и учреждения, которые в течение определенного времени, не более 5 лет, не достигают каких-либо научных результатов, не проходят аккредитацию и объявляются банкротом, могут быть выставлены на приватизацию. В проекте закона нашел свое отражение и пункт, где перечислены научные предприятия, которые не могут быть приватизированы. Отмечено, что государственные научные организации и учреждения, которые ведут фундаментальные и стратегические исследования, и входящие в их структуру иные предприятия не могут быть приватизированы.

Отметим что, проект закона "О науке" прошел обсуждение на этой неделе в парламентском комитете и рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.