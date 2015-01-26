​В Азербайджане будет создана рабочая группа в связи с переходом на 12-летнюю систему образования

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Переход на 12-летнюю систему образования - непростой процесс". Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции начальник отдела дошкольного и общего образования министерства образования Айдын Ахмедов.

Официальный представитель министерства отметил, что в странах мира общее образование длится 12 лет и больше: "Если говорить об интеграции в мировые системы образования, в Азербайджане необходимо предпринять ряд мер для перехода на 12-летнюю систему образования. Этот вопрос уже нашел свое отражение в государственной стратегии".

По его словам, переход на 12-летнюю систему образования предусматривает коренное изменение учебных планов, в основном, издание новых учебников: "В связи с этим будет создана рабочая группа из специалистов. Положительной чертой перехода на эту систему является расширение учебных программ".

По словам начальника отдела, все учебные программы будут разработаны в соответствии с 12-летней системой образования: "Пока рано говорить о том, с какого учебного года мы перейдем на 12-летнюю систему образования. После очередных обсуждений будет внесена ясность по многим вопросам".