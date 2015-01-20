В Азербайджане создадут новую учебную методологию для людей с ограниченными возможностями

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет создана инклюзивная учебная методология для людей с ограниченными возможностями. Как сообщает Report, это включено в утвержденный президентом Ильхамом Алиевым план действий по реализации "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

Согласно плану, инклюзивная учебная методология направлена на обеспечение интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.

Подготовка, утверждение и реализация государственной программы по инклюзивной учебной методологии для развития людей с ограниченными возможностями поручено Кабинету министров, а также министерствам образования, здравоохранения, юстиции, труда и социальной защиты населения.

Исполнение вопроса по плану действий запланировано на 2015-2023 годы.