В Азербайджане будет создан технопарк Sabah city

В Азербайджане будет создан технопарк Sabah city.

В Азербайджане будет создан технопарк Sabah city.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам директор Инновационного центра Sabah HUB Рагим Байрамлы.

По его словам, Sabah city является совместным с Министерством науки и образования проектом: "Мы хотим объединить студентов для исследований по развитию экосистемы. Инновационный центр Sabah city планируется создать в ближайшие два года".

Байрамлы добавил, что также будет создан Фонд Sabah на 25 млн долларов: "Цель фонда - обеспечить инвестициями стартапы в Азербайджане и на Южном Кавказе в целом, а также в Центральной Азии. Планируем вклад инвестиций в размере от 100 до 500 тыс. долларов. В частности, инвестиции будут вложены в 50-60 стартапов в регионе в течение следующих четырех лет".