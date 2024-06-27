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В Азербайджане будет создан технопарк Sabah city

В Азербайджане будет создан технопарк Sabah city В Азербайджане будет создан технопарк Sabah city.
Наука и образование
27 июня 2024 г. 14:11
В Азербайджане будет создан технопарк Sabah city

В Азербайджане будет создан технопарк Sabah city.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам директор Инновационного центра Sabah HUB Рагим Байрамлы.

По его словам, Sabah city является совместным с Министерством науки и образования проектом: "Мы хотим объединить студентов для исследований по развитию экосистемы. Инновационный центр Sabah city планируется создать в ближайшие два года".

Байрамлы добавил, что также будет создан Фонд Sabah на 25 млн долларов: "Цель фонда - обеспечить инвестициями стартапы в Азербайджане и на Южном Кавказе в целом, а также в Центральной Азии. Планируем вклад инвестиций в размере от 100 до 500 тыс. долларов. В частности, инвестиции будут вложены в 50-60 стартапов в регионе в течение следующих четырех лет".

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Версия на английском языке Azerbaijan to create Sabah city technopark
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "Sabah city" texnoparkı yaradılacaq

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