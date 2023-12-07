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В Азербайджане будет разработана карта сейсмического микрорайонирования

В Азербайджане будет разработана карта сейсмического микрорайонирования В Азербайджане будет разработана новая карта сейсмического микрорайонирования.
Наука и образование
7 декабря 2023 г. 13:15
В Азербайджане будет разработана карта сейсмического микрорайонирования

В Азербайджане будет разработана новая карта сейсмического микрорайонирования.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли на брифинге для журналистов.

По его словам, необходимые исследования для создания карты начнутся весной 2024 года совместно с МЧС.

"Также будут привлечены специалисты из Японии. Работа начнется в следующем году", - добавил Йетирмишли.

Замначальника Госагентства по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС Эльхан Асадов в свою очередь подчеркнул, что параллельно с этим начнется работа по созданию карты сейсмических рисков по Баку и Абшеронскому полуострову. Данная карта поможет прогнозировать ситуацию после сильных землетрясений, сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni seysmik mikrorayonlaşdırma xəritəsi hazırlanacaq

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