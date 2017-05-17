Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет проведен прием на работу и замещение учителей средних общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Report, в связи с этим указ подписал временно исполняющий обязанности министра образования Джейхун Байрамов.

Целью приказа является регулирование процесса проведения конкурса по приему на работу и замещению учителей в общеобразовательные учреждения Азербайджана в 2017-2018 учебном году.

Согласно приказу, Государственное агентство по профессиональному образованию должно выявить количество вакантных мест в школах, включенных в систему министерства образования, и организовать прием на работу в профлицеи по общеобразовательным предметам учителей, на основании правил, регулируемых этим приказом, путем проведения централизованного экзамена отобрать преподавателей, которые набрали на этом экзамене проходной бал.

Кроме того, должен быть утвержден список общеобразовательных учреждений, имеющих право принимать учителей на работу в 2017-2018 учебном году вне конкурса, назначение на должность данных учителей должно проводиться в согласовании с министерством образования.

В то же время, должен быть утвержден состав апелляционной комиссии по приему на работу и замещению учителей в общеобразовательные учреждения Азербайджана в 2017-2018 учебном году, подготовлены тестовые вопросы, необходимые для проведения экзамена, и до 5 июня должен быть проведен сбор и анализ информации о наличии вакантных мест в общеобразовательных учреждениях.

В приказе также сказано, что состоится прием электронных заявлений с 25 мая по 15 июня для замещения должностей учителей, работающих на основании бессрочного договора в общеобразовательных учреждениях, включенных в систему министерства образования, из одной школы в другую в рамках одного района (города) или из школы одного города в школу другого города, а на конкурс по приему на работу в общеобразовательных учреждениях документы будут приниматься с 1-го по 14 июля.

Информация о вакантных местах будет включена в программное обеспечение до 25 мая после согласования с территориальными центрами финансовых расчетов. Трудовые договора принятых по результатам конкурса или замещенных учителей будут заключены до 15 сентября.

Учителя, принятые на работу или поменявшие место работы по результатам конкурса, должны будут до 20.09.2017 о соответствующих вакантных местах сообщить в министерство образования в определенной форме.

Исполнение приказа возложено на заместителя министра Матина Эйнуллаева.