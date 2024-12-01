В Азербайджане будет проведен очередной экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 1 декабря проведет вступительный экзамен для приема на государственную службу на административные должности групп BA и BB типа B (административные исполнительные должности).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 1 декабря проведет вступительный экзамен для приема на государственную службу на административные должности групп BA и BB типа B (административные исполнительные должности).

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен будет проведен с использованием бумажных носителей в 14 зданиях в городах Баку и Нахчыван. Для участия в экзаменах регистрацию прошли 3 338 кандидатов, из них 627 по группе BA и 2 711 по группе BB.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 3 часа. Кандидаты, прибывшие после 10:45, к экзамену допущены не будут. Заявители должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропускной лист.

Кандидатам запрещено приносить с собой мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, справочники, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные материалы. Все это мешает эффективной организации пропускного режима и его своевременному завершению.