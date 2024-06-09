В Азербайджане будет проведен экзамен по приему на службу в таможенные органы

Сегодня будет проведен тестовый экзамен по приему на службу в таможенные органы Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Сегодня будет проведен тестовый экзамен по приему на службу в таможенные органы Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Кандидатам, зарегистрировавшимся для участия в экзамене, необходимо распечатать на сайте ГЭЦ "Лист пропуска на экзамен". Экзаменуемые должны иметь при себе удостоверение личности и вышеупомянутый лист.

Согласно информации, экзамен начнется в 10:00. За 15 минут до этого, то есть в 09:45, пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого не будут допущены к экзаменам.

Кандидатам будет представлено 100 тестовых заданий, в том числе 70 по законодательству, 15 по логике и 15 по мировоззрению. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Неправильные ответы не влияют на итоговый результат. Кандидаты, набравшие 80 и более баллов, получат право принять участие в собеседовании.