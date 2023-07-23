В Азербайджане будет проведен экзамен для желающих работать на руководящих должностях госслужбы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 23 июля проведет тестовый экзамен для желающих поступить на государственную службу на должностях, соответствующих группам AB и AC, которые относятся к типу A административных должностей государственной службы (административные руководящие должности).
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Адрес проведения экзамена: г. Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро "8 ноября").
В рамках процесса регистрацию прошли 72 кандидата.
Экзамен начинается в 10:00. Кандидаты должны прибыть не позднее 09:00 с документами, удостоверяющими личность.