В Азербайджане будет подготовлена карта сейсмического районирования

Состоялось очередное заседание президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Состоялось очередное заседание президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили Report в Академии, в заседании приняли участие президент НАНА академик Иса Габиббейли, члены президиума, советники НАНА, генеральные директора научных учреждений и организаций.

Академик Иса Габиббейли, коснувшись проведенного в Академии оперативного совещания по поводу произошедшего в братской Турции разрушительного землетрясения сказал, что сотрудники НАНА постоянно выступают в СМИ с заявлениями о землетрясениях и их причинах, последствиях, вызванных разрушительными землетрясениями, нынешней сейсмической ситуации в стране, ведут просветительскую работу среди населения.

Затем был заслушан доклад генерального директора Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, члена-корреспондента Академии Гурбана Йетирмишли на тему "Предварительные результаты землетрясений в Турции и задачи сейсмологии".

Гурбан Йетирмишли проинформировал о действующих на территории Азербайджана сейсмических станциях центра, научных методах, используемых при проведении комплексных сейсмологических, геофизических и геодинамических исследований.

После доклада Г.Йетирмишли были проведены широкие обсуждения по данной теме.

После обсуждений президиум НАНА принял решение подготовить карту сейсмического районирования территории Азербайджана с целью дальнейшего расширения и улучшения качества комплексных сейсмолого-геофизико-геодинамических исследований, обновить материально-техническую базу центра и программное обеспечение.