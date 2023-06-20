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В Азербайджане будет дан старт экзаменам по сертификации преподавателей

В Азербайджане будет дан старт экзаменам по сертификации преподавателей В Азербайджане сегодня будет дан старт экзаменам по сертификации преподавателей, в которых примут участие 28 тыс. человек.
Наука и образование
20 июня 2023 г. 06:20
В Азербайджане будет дан старт экзаменам по сертификации преподавателей

В Азербайджане сегодня будет дан старт экзаменам по сертификации преподавателей, в которых примут участие 28 тыс. человек.

Как сообщает Report, к сертификации будут привлечены 8 500 учителей азербайджанского языка и литературы, 19 500 педагогов начальных классов.

В течение дня будет проведено два сеанса - утром и днем.

Более 5 700 учителей в возрасте 60 лет и старше не будут участвовать в экзамене. Тестовый экзамен будет проходить в 23 центрах, расположенных в 13 городах республики.

Учителя, сдавшие экзамены, получат надбавку к зарплате. В будущем планируется предпринять и другие шаги в направлении поощрения преподавателей. Кроме того, при подборе директора и его заместителя будет учитываться аттестационный балл.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən müəllimlərin sertifikasiya imtahanı başlayır

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