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В Азербайджане больше трети учителей будут получать зарплату свыше 1000 манатов в новом учебном году

В Азербайджане больше трети учителей будут получать зарплату свыше 1000 манатов в новом учебном году
Наука и образование
27 июня 2024 г. 16:00
В Азербайджане больше трети учителей будут получать зарплату свыше 1000 манатов в новом учебном году

Примерно 35% учителей будут получать зарплату в размере 1000 манатов и выше в 2024-2025 учебном году.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на мероприятии "Сертификация 2024: профессиональный учитель - качественное образование", состоявшемся в Университете ADA.

Министр сказал, что по итогам аттестации более 55 тыс. учителей будут получать надбавку к зарплате.

"Ожидается, что число учителей, которые будут получать зарплату свыше тысячи манатов, увеличится до 17 500", - сказал Э.Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Təxminən 35% müəllim növbəti tədris ilində 1000 manat və daha yuxarı əməkhaqqı alacaq

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