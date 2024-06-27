В Азербайджане больше трети учителей будут получать зарплату свыше 1000 манатов в новом учебном году

Примерно 35% учителей будут получать зарплату в размере 1000 манатов и выше в 2024-2025 учебном году.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на мероприятии "Сертификация 2024: профессиональный учитель - качественное образование", состоявшемся в Университете ADA.

Министр сказал, что по итогам аттестации более 55 тыс. учителей будут получать надбавку к зарплате.

"Ожидается, что число учителей, которые будут получать зарплату свыше тысячи манатов, увеличится до 17 500", - сказал Э.Амруллаев.