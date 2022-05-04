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В Азербайджане более 6 тыс. учителей хотят сменить место работы

В Азербайджане более 6 тыс. учителей хотят сменить место работы Завершен этап электронного приема документов по смене рабочего места учителей, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях по бессрочному трудовому договору.
Наука и образование
4 мая 2022 г. 12:58
В Азербайджане более 6 тыс. учителей хотят сменить место работы

Завершен этап электронного приема документов по смене рабочего места учителей, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях по бессрочному трудовому договору.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, конкурс стартовал 25 апреля.

В целом, 6 407 учителей прошли регистрацию для участия в конкурсе и подтвердили свои заявления. После обработки электронного заявления кандидатов на их личные страницы будет отправлена соответствующая информация.

На следующем этапе будет проходить выбор вакансий. По новым правилам, в первую очередь возможность выбора вакансий получат члены семей шехидов.

Дата проведения этапа по выбору вакансий будет объявлена в скором времени.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "6407 müəllim iş yerini dəyişdirmək üçün müraciət edib"

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