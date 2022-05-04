В Азербайджане более 6 тыс. учителей хотят сменить место работы

Завершен этап электронного приема документов по смене рабочего места учителей, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях по бессрочному трудовому договору.

Завершен этап электронного приема документов по смене рабочего места учителей, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях по бессрочному трудовому договору.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, конкурс стартовал 25 апреля.

В целом, 6 407 учителей прошли регистрацию для участия в конкурсе и подтвердили свои заявления. После обработки электронного заявления кандидатов на их личные страницы будет отправлена соответствующая информация.

На следующем этапе будет проходить выбор вакансий. По новым правилам, в первую очередь возможность выбора вакансий получат члены семей шехидов.

Дата проведения этапа по выбору вакансий будет объявлена в скором времени.