В Азербайджане более 200 иностранных студентов обучаются за счет государства

В Азербайджане 201 иностранный студент получил право на обучение за счет государства.

В Азербайджане 201 иностранный студент получил право на обучение за счет государства.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Министерства образования по итогам уходящего года.

Отмечается, что в рамках грантовых программ на образование, учрежденных распоряжениями президента страны, образование получают 125 иностранных студентов из 67 стран-членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Кроме того, в текущем учебном году был проведен прием граждан Венгрии, Казахстана, Китая. В настоящее время в данных рамках 76 иностранных студентов получают образование в местных вузах.