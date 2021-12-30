О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане более 200 иностранных студентов обучаются за счет государства

В Азербайджане более 200 иностранных студентов обучаются за счет государства В Азербайджане 201 иностранный студент получил право на обучение за счет государства.
Наука и образование
30 декабря 2021 г. 12:18
В Азербайджане более 200 иностранных студентов обучаются за счет государства
0 : 00
0 : 00

В Азербайджане 201 иностранный студент получил право на обучение за счет государства.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Министерства образования по итогам уходящего года.

Отмечается, что в рамках грантовых программ на образование, учрежденных распоряжениями президента страны, образование получают 125 иностранных студентов из 67 стран-членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Кроме того, в текущем учебном году был проведен прием граждан Венгрии, Казахстана, Китая. В настоящее время в данных рамках 76 иностранных студентов получают образование в местных вузах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 201 əcnəbi tələbə dövlət hesabına təhsil alır

Самое важное

Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
Врачи рассказали о состоянии раненного армянами в Агдаме сотрудника Bakcell
30 декабря 2021 г. 12:20
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
2021 - год активного созидания на освобожденных территориях
30 декабря 2021 г. 10:30
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
28 декабря 2021 г. 22:34
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
28 декабря 2021 г. 00:50
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
28 декабря 2021 г. 00:47
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi