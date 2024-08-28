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В Азербайджане более 2 тыс. вакантных мест на протяжении трех лет игнорируются кандидатами в учителя

В Азербайджане более 2 тыс. вакантных мест на протяжении трех лет игнорируются кандидатами в учителя В Азербайджане более 2 тыс. вакантных мест для учителей на протяжении трех лет не были выбраны ни одним кандидатом.
Наука и образование
28 августа 2024 г. 13:10
В Азербайджане более 2 тыс. вакантных мест на протяжении трех лет игнорируются кандидатами в учителя

В Азербайджане более 2 тыс. вакантных мест для учителей на протяжении трех лет не были выбраны ни одним кандидатом.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, посвященном приему учителей, заявил заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, речь в частности об учебных заведениях в отдаленных селах: "Если бы кандидаты, набравшие 40 баллов, выбрали эти позиции, они смогли бы работать учителями на постоянной основе".

Исмаилбейли также добавил, что из 22 тысяч кандидатов, набравших проходной балл в этом году, около 4-5 тысяч не участвовали в выборе вакансий.

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Версия на азербайджанском языке MÜTDA rəsmisi: Təəssüf ki, iki mindən artıq vakant müəllim yeri 3 ildir heç bir namizəd tərəfindən seçilmir

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