​В Азербайджане большинство занимающихся исследованиями в научных сферах - женщины

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане насчитывается 8666 женщин и 7471 мужчин, занимающихся исследованиями в различных научных сферах.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в 2014 году в Азербайджане научными исследованиями и разработками занимались 23 329 специалистов, 16 337 (70%) из которых составили исследователи.

Каждый третий специалист обладал научной степенью доктор наук, доктор философии.

Кроме того, в вузах насчитывается 10 026 не находящихся в штате научно-исследовательских отделов научных педагогических кадров, занимающихся там исследовательской работой.

Половина из них обладает научной степенью доктор наук и доктор философии.