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    ​В Азербайджане большинство занимающихся исследованиями в научных сферах - женщины

    70% из них - исследователи

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане насчитывается 8666 женщин и 7471 мужчин, занимающихся исследованиями в различных научных сферах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в 2014 году в Азербайджане научными исследованиями и разработками занимались 23 329 специалистов, 16 337 (70%) из которых составили исследователи.

    Каждый третий специалист обладал научной степенью доктор наук, доктор философии.

    Кроме того, в вузах насчитывается 10 026 не находящихся в штате научно-исследовательских отделов научных педагогических кадров, занимающихся там исследовательской работой.

    Половина из них обладает научной степенью доктор наук и доктор философии. 

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