В Азербайджане аттестаты ученикам могут выдаваться по новым правилам

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В 2016-2017 учебном году итоговая оценка знаний обучающихся по новой учебной программе (куррикулум) на базе общего среднего образования будет осуществляться по новым правилам.

Как сообщили Report в комиссии, новые правила разработаны рабочей группой в составе сотрудников министерства образования и ГКП и представлены на последнем заседании Совета директоров Государственного экзаменационного центра.

Таким образом, выпускной экзамен для учеников 9-го класса будет проводиться Государственным экзаменационным центром в централизованном порядке в два этапа по родному языку (для азербайджанского сектора - по азербайджанскому языку и для русского сектора - по русскому языку) и математике.

В общеобразовательных учреждениях, в которых обучение проводиться на других языках (помимо азербайджанского и русского), ученики будут сдавать экзамен только по математике.

Проведение первого этапа планируется в феврале и марте 2017 года, а второго этапа - в июне.