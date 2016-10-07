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    В Азербайджане аттестаты ученикам могут выдаваться по новым правилам

    Выпускные экзамены в 9-х классах будут проводиться в централизованном порядке в два этапа по родному языку и математике

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В 2016-2017 учебном году итоговая оценка знаний обучающихся по новой учебной программе (куррикулум) на базе общего среднего образования будет осуществляться по новым правилам. 

    Как сообщили Report в комиссии, новые правила разработаны рабочей группой в составе сотрудников министерства образования и ГКП и представлены на последнем заседании Совета директоров Государственного экзаменационного центра.

    Таким образом, выпускной экзамен для учеников 9-го класса будет проводиться Государственным экзаменационным центром в централизованном порядке в два этапа по родному языку (для азербайджанского сектора - по азербайджанскому языку и для русского сектора - по русскому языку) и математике. 

    В общеобразовательных учреждениях, в которых обучение проводиться на других языках (помимо азербайджанского и русского), ученики будут сдавать экзамен только по математике. 

    Проведение первого этапа планируется в феврале и марте 2017 года, а второго этапа - в июне. 

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