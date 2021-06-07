В Азербайджане 9-10 июня сдадут экзамен 43 638 школьников

9-10 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

9-10 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в Центре, экзамены начинаются в 11:00.

Допуск завершится за 15 минут до начала экзаменов – в 10:45. Прибывшие после этого времени участники не будут допущены.

Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске.

Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:

- Лист допуска на экзамен;

- Справка о состоянии здоровья;

- Оригинал удостоверения личности.

До 1 июня лист допуска на экзамен можно распечатать на сайте ГЭЦ.

9-10 июня экзамены пройдут в 29 городах и районах республики.