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В Азербайджане 9-10 июня сдадут экзамен 43 638 школьников 

В Азербайджане 9-10 июня сдадут экзамен 43 638 школьников  9-10 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.
Наука и образование
7 июня 2021 г. 11:29
В Азербайджане 9-10 июня сдадут экзамен 43 638 школьников 
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9-10 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в Центре, экзамены начинаются в 11:00.

Допуск завершится за 15 минут до начала экзаменов – в 10:45. Прибывшие после этого времени участники не будут допущены.

Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске.

Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:

- Лист допуска на экзамен;
- Справка о состоянии здоровья;
- Оригинал удостоверения личности.

До 1 июня лист допуска на экзамен можно распечатать на сайте ГЭЦ.

9-10 июня экзамены пройдут в 29 городах и районах республики.

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