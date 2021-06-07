В Азербайджане 9-10 июня сдадут экзамен 43 638 школьников 

9-10 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.
Как сообщили Report в Центре, экзамены начинаются в 11:00.
Допуск завершится за 15 минут до начала экзаменов – в 10:45. Прибывшие после этого времени участники не будут допущены.
Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске.
Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:
- Лист допуска на экзамен;
- Справка о состоянии здоровья;
- Оригинал удостоверения личности.
До 1 июня лист допуска на экзамен можно распечатать на сайте ГЭЦ.
9-10 июня экзамены пройдут в 29 городах и районах республики.