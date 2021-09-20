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В Азербайджане 86 процентов работников образования прошли вакцинацию

В Азербайджане 86 процентов работников образования прошли вакцинацию Процесс вакцинации работников образования продолжается.
Наука и образование
20 сентября 2021 г. 17:42
В Азербайджане 86 процентов работников образования прошли вакцинацию

Процесс вакцинации работников образования продолжается.

Как сообщили Report в Министерстве образования, в настоящее время 86 процентов работников образования по всей стране прошли вакцинацию против COVID-19.

90 процентов работников образования, работающих в общеобразовательных учреждениях, участвовали в процессе вакцинации. По городу Баку этот показатель составляет 88%, по Сумгайыту - 92%, по Гяндже - 94%, по Абшеронскому району - 89%, по Ярдымлинскому району - 97%, по Нафталану - 96%, по Ширванскому, Газахскому и Тертерскому районам - 95%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vaksinasiyadan keçən təhsil işçilərinin sayı açıqlanıb

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