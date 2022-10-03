В Азербайджане свыше 2 тысяч абитуриентов набрали 600 и более баллов на экзаменах

В этом году 2 077 абитуриентов набрали 600 и выше баллов на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

В этом году 2 077 абитуриентов набрали 600 и выше баллов на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Высокие результаты показали 1081 человек по I группе специальностей, 142 - по II группе специальностей, 344 - по III группе специальностей, 510 - по IV группе специальностей.

Набравшие высокие баллы абитуриенты представляют практически все города и районы республики, среди них, в том числе, и окончившие сельские школы.