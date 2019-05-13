В Азербайджане 19 мая пройдет вступительный экзамен по II и III группе специальностей

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/b0d8795c0f55009d63a0868df88d2025/a11b0879-9a54-4d53-8f3f-b96c5f980462_292.jpg

Абитуриенты, которые примут 19 мая участие во вступительном экзамене по II и III группе специальностей, могут распечатать "Пропускной лист на экзамен".

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, для распечатки пропускного листа нужно перейти по ссылке http://eservices.dim.gov.az/brxvbak/

Отметим, что абитуриент должен обязательно принести на экзамен подтверждающий личность документ и "Пропускной лист на экзамен". Абитуриенты, у которых нет фото в удостоверении личности, наряду с другими документами должны предъявить выданную учебным заведением справку с фото (в справку вклеивается фото абитуриента размером 3 на 4 и подтверждается печатью).

При отсутствии одного из указанных документов или наличия расхождения между документами абитуриент на экзамен не допускается.