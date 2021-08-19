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В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19

В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19 На сегодняшний день 138 тыс. из более чем 220 тыс. работников общеобразовательных учреждений были привиты обеими дозами вакцины от COVID-19.
Наука и образование
19 августа 2021 г. 15:20
В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19
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На сегодняшний день 138 тыс. из более чем 220 тыс. работников общеобразовательных учреждений были привиты обеими дозами вакцины от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов.

Он отметил, что на сегодняшний день более 60 тыс. работников общеобразовательных учреждений не вакцинированы:

"Из них 16 500 человек имеют сертификат иммунитета, более 42 тыс. человек по тем или иным причинам не вакцинированы. У привитых учителей есть возможность преподавать больше часов. Мы считаем, что в ближайшие 20-25 дней процент вакцинации среди работников образования возрастет".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vaksin olunan və olunmayan müəllimlərin sayı açıqlanıb

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