В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19

На сегодняшний день 138 тыс. из более чем 220 тыс. работников общеобразовательных учреждений были привиты обеими дозами вакцины от COVID-19.

На сегодняшний день 138 тыс. из более чем 220 тыс. работников общеобразовательных учреждений были привиты обеими дозами вакцины от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов.

Он отметил, что на сегодняшний день более 60 тыс. работников общеобразовательных учреждений не вакцинированы:

"Из них 16 500 человек имеют сертификат иммунитета, более 42 тыс. человек по тем или иным причинам не вакцинированы. У привитых учителей есть возможность преподавать больше часов. Мы считаем, что в ближайшие 20-25 дней процент вакцинации среди работников образования возрастет".