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В Азербайджане 12 учащихся не были допущены на экзамен

В Азербайджане 12 учащихся не были допущены на экзамен Сегодня в Нахчыванской АР, в Бардинском, Гёйчайском, Гёйгельском, Лерикском, Гусарском, Сабирабадском, Шемкирском районах, а также в Шеки состоялись выпускные экзамены.
Наука и образование
29 апреля 2021 г. 17:05
В Азербайджане 12 учащихся не были допущены на экзамен

Сегодня в Нахчыванской АР, в Бардинском, Гёйчайском, Гёйгельском, Лерикском, Гусарском, Сабирабадском, Шемкирском районах, а также в Шеки состоялись выпускные экзамены.

Как сообщает Report, в соответствии с требованиями условий пандемии участникам было разрешено входить в экзаменационный зал строго в медицинской маске.

Сегодня также состоялся экзамен для учащихся специальных общеобразовательных учреждений города Баку – школ-интернатов, специальных средних школ с вечерней и заочной формами обучениями, в школе на острове Чилов, в школах при исправительных учреждениях, а также в англоязычных и франкоязычных школах. В экзаменационном процессе участвовали 54 учащихся с ограниченными физическими возможностями. Им были отведены специальные залы.

По предварительным данным, 12 человек, у которых была зафиксирована температура тела выше положенной нормы, не были допущены к экзамену в соответствии с заключением врача скорой медицинской помощи, находившегося в здании, 4 исключили из-за наличия мобильного телефона.

С 30 апреля начнется обработка экзаменационных протоколов и ответных листов. Результаты будут объявлены в течение 3 недель.

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Версия на азербайджанском языке Bugünkü imtahana 12 şagird buraxılmadı, 4-ü isə xaric olundu

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