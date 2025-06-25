В Азербайджане 1167 осужденных привлечены к профобразованию в 2024-2025 учебном году

В Азербайджане 1167 осужденных привлечены к профессиональному образованию в 2024-2025 учебном году.

В Азербайджане 1167 осужденных привлечены к профессиональному образованию в 2024-2025 учебном году.

Как сообщает Report, об этом говорится в Плане действий на 2025-2030 годы по повышению качества профессионального образования в исправительных учреждениях и совершенствованию существующей инфраструктуры.

Отмечается, что в настоящее время в подчинении Министерства науки и образования функционируют 76 учреждений профессионального образования.

Из них 8 действуют в 15 исправительных учреждениях. В этих учреждениях в 2024-2025 учебном году в 59 группах по 20 специальностям к профессиональному образованию были привлечены 1167 осужденных.