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В Азербайджане 1167 осужденных привлечены к профобразованию в 2024-2025 учебном году

В Азербайджане 1167 осужденных привлечены к профобразованию в 2024-2025 учебном году В Азербайджане 1167 осужденных привлечены к профессиональному образованию в 2024-2025 учебном году.
Наука и образование
25 июня 2025 г. 13:18
В Азербайджане 1167 осужденных привлечены к профобразованию в 2024-2025 учебном году

В Азербайджане 1167 осужденных привлечены к профессиональному образованию в 2024-2025 учебном году.

Как сообщает Report, об этом говорится в Плане действий на 2025-2030 годы по повышению качества профессионального образования в исправительных учреждениях и совершенствованию существующей инфраструктуры.

Отмечается, что в настоящее время в подчинении Министерства науки и образования функционируют 76 учреждений профессионального образования.

Из них 8 действуют в 15 исправительных учреждениях. В этих учреждениях в 2024-2025 учебном году в 59 группах по 20 специальностям к профессиональному образованию были привлечены 1167 осужденных.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2024-2025-ci tədris ili üçün 1167 məhkum peşə təhsilinə cəlb olunub

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