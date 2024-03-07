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В Азербайджане 10 марта более 53 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

В Азербайджане 10 марта более 53 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен
Наука и образование
7 марта 2024 г. 10:54
В Азербайджане 10 марта более 53 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

В Азербайджане 10 марта 53 102 школьника сдадут выпускной экзамен.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Экзамены будут проведены в общеобразовательных учреждениях в Баку и регионах страны, в том числе на освобожденных территориях - в школе номер 1 имени Мирзы Улугбека в Физули, в средней школе села Агалы Зангиланского района, школе номер 2 города Лачын и средней школе села Забух Лачынского района.

Во всех экзаменационных залах в стране экзамен начнется в 11:00. Режим пропуска завершится за 15 минут до его начала - в 10:45. Прибывшие позже указанного времени учащиеся не будут допущены к экзамену.

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Версия на азербайджанском языке Martın 10-da 53 mindən çox şagird üçün imtahan keçiriləcək

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