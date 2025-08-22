В Азербайджане 10 абитуриентов, набравших свыше 600 баллов в IV группе, не смогли поступить в вуз

О нас

Наука и образование
22 августа 2025 г. 23:39
В рамках конкурса по приему в высшие учебные заведения Азербайджана на 2025/2026 учебный год 10 абитуриентов, набравших в IV группе специальностей свыше 600 баллов из возможных 700, не смогли поступить в вуз.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Там напомнили, что проходной балл зависит от количества абитуриентов, участвующих в конкурсе на конкретную специальность, плановых мест по этой специальности и результатов экзаменов абитуриентов.

При анализе конкурсной ситуации перед выбором специальности, в частности абитуриентам, желающим выбрать медицинскую специальность в IV группе, было рекомендовано учитывать не только свои предпочтения, но и реалии конкурса.

"Однако порой абитуриенты все равно выбирают ограниченное количество специальностей. Например, в IV группе 10 абитуриентов набрали более 600 баллов, но указали в своих заявлениях ограниченное число специальностей и в результате не прошли конкурс. На эти места были приняты абитуриенты, показавшие более высокие результаты, и проходной балл оказался высоким", - уточнили в ГЭЦ.

Версия на азербайджанском языке DİM: IV qrupda 600-dən yuxarı bal toplamış 10 abituriyent ali təhsil müəssisəsinə daxil ola bilməyib

Последние новости

