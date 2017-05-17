Впервые в Азербайджане внутреннее распределение учителей проведет министерство образования

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Одним из изменений в порядок приема на работу учителей в Азербайджане в этом году станет проведение внутреннего распределения учителей министерством образования. Раньше эти полномочия принадлежали местным отделам образования".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил исполняющий обязанности главы отдела человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

Он заявил, что в этом году будет обновлено программное обеспечение: "Сокрытие вакантных мест учителей в некоторых местах создает такую необходимость. В 2015-2016 гг. в ходе проведенных проверок в районах страны были выявлены серьезные нарушения при осуществлении распределения учителей. Эти факты выявились после проверки документов учителей в ходе проведения диагностической оценки. Поэтому в этом году впервые внутреннее распределение учителей будет осуществлять министерство образования".

Представитель министерства заметил, что среди выявленных нарушений были назначения учителей в школы с большим количеством учителей, перевод учителей из сельских школ в городские при отсутствии вакантных мест: "Мы определили рабочие места учителей, взятых на сокрытые вакантные места. Все эти вакантные места будут вынесены на конкурс. В этом году по сравнению с прошлыми годами будет объявлено больше вакантных мест. Система по вакантным местам, созданная министерством, постоянно работает и совершенствуется. В этом году планируется еще больше усовершенствовать эту систему. Она будет интегрирована в систему расчета заработной платы. Но система пока полностью не сформирована. После ее полного формирования таких инцидентов не произойдет".