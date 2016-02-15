 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована дата наступления весны в Азербайджане

    23 февраля - первый вторник (чершенбе)

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В этом году весна в Азербайджане наступит 20 марта примерно в 08:30.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА Хыдыр Микаилов.

    По его словам, 19 марта Солнце перейдет с южного полушария на северное полушарие: "В этот момент Солнце окажется в точке пересечения плоскости движения Земли и плоскости экватора Земли. Эта точка в астрономии называется "точкой весеннего равноденствия". Когда Солнце находится в этой точке, день и ночь становятся равными. Начиная с этого момента, на северном полушарии начинается астрономическая весна, которая продолжится до 21 июня".

    Отметим, что первый вторник (чершенбе) будет отмечаться 23 февраля, а последний - 15 марта. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi