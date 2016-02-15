Обнародована дата наступления весны в Азербайджане

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В этом году весна в Азербайджане наступит 20 марта примерно в 08:30.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА Хыдыр Микаилов.

По его словам, 19 марта Солнце перейдет с южного полушария на северное полушарие: "В этот момент Солнце окажется в точке пересечения плоскости движения Земли и плоскости экватора Земли. Эта точка в астрономии называется "точкой весеннего равноденствия". Когда Солнце находится в этой точке, день и ночь становятся равными. Начиная с этого момента, на северном полушарии начинается астрономическая весна, которая продолжится до 21 июня".

Отметим, что первый вторник (чершенбе) будет отмечаться 23 февраля, а последний - 15 марта.