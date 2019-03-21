В Азербайджан пришла весна.

Как сообщает Report, весна наступила в 01:58 по бакинскому времени.

В это время происходит равноденствие, день и ночь приравниваются друг другу по длительности. Солнце, двигаясь по своей орбите, пересекает небесный экватор. То есть переходит с южного полушария в северное. Эту точку называют точкой весеннего равноденствия. Когда Солнце находится в этом положении, длительность ночи и дня уравнивается. Тогда наступает весенний сезон.

Отметим, что в этом году лето в стране наступит 21 июня в 19:54, осень - 23 сентября в 11:50, зима - 22 декабря в 08:19.