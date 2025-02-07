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В Австралии впервые вырастили эмбрион кенгуру с помощью ЭКО

В Австралии впервые вырастили эмбрион кенгуру с помощью ЭКО Ученые в Квинсленде впервые вырастили эмбрион кенгуру с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Наука и образование
7 февраля 2025 г. 04:06
В Австралии впервые вырастили эмбрион кенгуру с помощью ЭКО

Ученые в Квинсленде впервые вырастили эмбрион кенгуру с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

Исследователи рассчитывают, что успешный опыт в будущем поможет спасти другие виды сумчатых животных, которым грозит вымирание. В первую очередь речь идет о коалах, тасманском дьяволе и квинслендском вомбате.

Для выращивания эмбриона был использован материал от самки и самца кенгуру, которые уже умерли.

Следующим этапом эксперимента должна стать подсадка эмбриона. Ученые считают, что пройдет не менее 10 лет, прежде чем впервые удастся при помощи ЭКО произвести на свет детеныша сумчатого животного.

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