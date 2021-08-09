В Австралии нашли окаменелость птерозавра с размахом крыльев в семь метров

На северо-востоке австралийского штата Квинсленд палеонтологи нашли отпечатки тела ранее неизвестного вида птерозавров. Размах его крыльев составлял около семи метров, то есть этот птерозавр был самым крупным из известных науке крылатых обитателей Австрал

На северо-востоке австралийского штата Квинсленд палеонтологи нашли отпечатки тела ранее неизвестного вида птерозавров. Размах его крыльев составлял около семи метров, то есть этот птерозавр был самым крупным из известных науке крылатых обитателей Австралии времен мезозоя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, описание находки опубликовал Journal of Vertebrate Paleontology.

"В Австралии пока нашли не очень много птерозавров, поэтому обнаружение остатков Thapunngaka shawi – большое событие. Облик этого существа был крайне грозным – размах крыльев составлял около семи метров, а длинная копьеобразная морда была усеяна огромными зубами", – рассказал один из авторов работы, научный сотрудник Университета Квинсленда Тим Ричардс.

Птерозавры были первыми позвоночными, которые освоили полет. Вопреки обыденным представлениям, они не относятся к динозаврам или даже их родственникам. Ученые предполагают, что эти ящеры появились в конце триасового периода, около 220-210 млн лет назад, через несколько десятков миллионов лет после того, как их похожие на ящериц предки отделились от общего древа эволюции архозавров. В ходе нового исследования Ричардса и его коллег появились новые данные о видовом разнообразии птерозавров.

Исследователи изучали окаменелости, которые палеонтолог-любитель Лен Шоу в начале прошлого десятилетия собрал на востоке Австралии. В одной из находок палеонтологи распознали одного из самых крупных птерозавров за всю историю существования жизни на Земле.

По словам ученых, окаменелость стала лишь четвертым примером существования птерозавров на территории Австралии, которая в то время была частью суперматерика Восточная Гондвана (он объединял современные Мадагаскар, Антарктику, Индию и Австралию). Пока ученые не могут сказать, почему таких находок так мало – из-за неудачных поисков или из-за небольшого размера популяции птерозавров на континенте.