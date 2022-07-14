В АТУ созданы новые кафедра и институт

В Азербайджанском техническом университете (АТУ) созданы новые кафедра и институт.

В Азербайджанском техническом университете (АТУ) созданы новые кафедра и институт.

Как сообщили Report в АТУ, это решение было принято на последнем заседании ученого совета по 2021/2022 учебному году.

На заседании была представлена информация о результатах летней экзаменационной сессии и деятельности университета в учебном году. Также были проведены обсуждения в связи с перспективным развитием на будущий семестр, принято соответствующее решение.

На заседании было принято решение о совершенствовании структур ориентированных на ИКТ кафедр АТУ и создании новой кафедры кибербезопасности с учетом приоритетов государства в области кибербезопасности и информационной безопасности.

Было принято решение о создании в АТУ Института иностранных языковых технологий с целью организации подготовки по иностранному языку и содействия обучению иностранным языкам в соответствии с современными стандартами.