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В АТУ созданы новые кафедра и институт

В АТУ созданы новые кафедра и институт В Азербайджанском техническом университете (АТУ) созданы новые кафедра и институт.
Наука и образование
14 июля 2022 г. 09:36
В АТУ созданы новые кафедра и институт

В Азербайджанском техническом университете (АТУ) созданы новые кафедра и институт.

Как сообщили Report в АТУ, это решение было принято на последнем заседании ученого совета по 2021/2022 учебному году.

На заседании была представлена информация о результатах летней экзаменационной сессии и деятельности университета в учебном году. Также были проведены обсуждения в связи с перспективным развитием на будущий семестр, принято соответствующее решение.

На заседании было принято решение о совершенствовании структур ориентированных на ИКТ кафедр АТУ и создании новой кафедры кибербезопасности с учетом приоритетов государства в области кибербезопасности и информационной безопасности.

Было принято решение о создании в АТУ Института иностранных языковых технологий с целью организации подготовки по иностранному языку и содействия обучению иностранным языкам в соответствии с современными стандартами.

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Версия на азербайджанском языке AzTU-da yeni kafedra və institut yaradılıb

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