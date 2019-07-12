Джейхун Байрамов: В этом году на экзаменах по приему на работу учителей участвует рекордное число кандидатов

"В настоящее время проводится соответствующая работа по определению вакантных мест во всех средних школах страны в связи с экзаменами по приему на работу учителей".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что о количестве всех вакантных рабочих мест в средних школах будет объявлено в ближайшее время: "Я думаю, что количество объявленных в этом году вакантных мест будет больше, чем было в прошлом году. В то же время электронную регистрацию на участие в конкурсе по приему на работу учителей прошли свыше 56 тысяч человек. Это является рекордом по сравнению с предыдущими годами. На экзаменах по приему на работу учителей в среднем в течение дня участвует около 3200 кандидатов. С учетом количества претендентов ожидается замещение всех обнародованных вакантных рабочих мест".