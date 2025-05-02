О нас

В апреле 82 выпускникам иностранных вузов отказано в признании дипломов

В апреле 82 выпускникам иностранных вузов отказано в признании дипломов В апреле в Азербайджане подано 433 заявки на признание дипломов иностранных вузов, из них 351 одобрена, заявителям выданы свидетельства о признании.
Наука и образование
2 мая 2025 г. 16:18
В апреле 82 выпускникам иностранных вузов отказано в признании дипломов

В апреле в Азербайджане подано 433 заявки на признание дипломов иностранных вузов, из них 351 одобрена, заявителям выданы свидетельства о признании.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, 82 выпускника иностранных вузов получили отказ в признании диплома.

Согласно информации, обращения 63 человек отклонены из-за недостаточного периода пребывания на территории страны обучения.

Всего зарегистрировано 146 обращений из Турции, 64 - из Украины, 30 - из Грузии, 10 – из Великобритании и прочих стран.

Что касается наиболее востребованных специальностей, зарегистрировано 75 заявок по медицинским наукам, 29 - по управлению бизнесом, 29 - по финансам и 25 – по экономике.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 82 nəfərin diplomu tanınmayıb

Экслюзивные новости

ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi