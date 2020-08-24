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В Антарктиде обнаружили "горячую точку"

В Антарктиде обнаружили "горячую точку" Специалисты японского института наук о низкой температуре обнаружили непосредственно под ледяными массами ледника Сирасэ в Антарктиде очень быстрое таяние льда
Наука и образование
24 августа 2020 г. 16:28
В Антарктиде обнаружили горячую точку

Специалисты японского института наук о низкой температуре обнаружили непосредственно под ледяными массами ледника Сирасэ в Антарктиде очень быстрое таяние льда.

Как передает Report, результаты исследования со ссылкой на издание Nature Communications опубликовало информационное агентство РИА "Новости".

Процесс, по темпам таяния льда, превосходит считавшийся ранее рекордной скорость таяния льда под шельфовым ледником Тоттен, который, как считалось, имеет самую высокую скорость таяния в Восточной Антарктиде – 10...11 м/год.

Ученые собрали данные о температуре воды, солености и уровнях кислорода в 31 точке. Объединив эту информацию с данными радарных наблюдений за ледником, течениях и ветрах в этом районе, они построили модель циркуляции океана под языком ледника. Полученные результаты показали, что непосредственно под языком ледника лед тает со скоростью 7-16 м/год.

Оказалось, что причина необычного явления – постоянное поступление в основание ледника теплой воды из залива Лютцов-Хольм. Теплая вода движется по глубокой подводной долине, а затем поднимается вверх, к основанию ледника, согревая лед снизу, и вытекая затем из-под ледника, смешавшись с талыми водами.

Обнаружено, что этот процесс происходит круглый год, но на него влияют восточные прибрежные ветры, которые меняются в зависимости от сезона. Когда в летний период ветры стихают, приток глубокой теплой воды увеличивается и скорость таяния возрастает.

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Версия на английском языке Scientists reveal East Antarctic melting hotspot

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