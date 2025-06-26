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В Анкаре отметили 80-летие создания Национальной академии наук Азербайджана

В Анкаре отметили 80-летие создания Национальной академии наук Азербайджана В столице Турции — Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию создания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Наука и образование
26 июня 2025 г. 18:36
В Анкаре отметили 80-летие создания Национальной академии наук Азербайджана

В столице Турции — Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию создания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как передает турецкое бюро Report, юбилей был организован на базе Анкарского университета. В мероприятии приняли участие ректор университета Недждет Юнювар, президент НАНА академик Иса Габиббейли, председатель Турецкой академии наук Мюзеффер Шекер, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, тюрколог Ахмед Биджан Эрджиласун, председатель Института тюркского языка Осман Мерт, председатель Института тюркской истории Юксель Озген, а также представители научной общественности Азербайджана и Турции.

В своём выступлении ректор Анкарского университета Недждет Юнювар отметил, что на фоне глобальной напряжённости неразрывные связи между Турцией и Азербайджаном распространяются по всему тюркскому миру: "Мы продолжаем идти по пути, указанному нашими президентами".

Председатель Турецкой академии наук Мюзеффер Шекер рассказал о вкладе, который НАНА внесла в тюркский мир за 80 лет своей деятельности.

Бывший посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы подчеркнул, что Шушинская декларация создала основу для широкого сотрудничества в научной сфере наряду с другими направлениями.

Секретарь посольства Азербайджана в Турции Айгюн Годжаева в своём выступлении затронула деятельность дипмиссии в контексте научного сотрудничества между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnkarada AMEA-nın 80 illiyi qeyd olunub

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