В Анкаре обсудили вопрос создания Азербайджано-турецкого университета (АТУ).
Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, азербайджанская делегация во главе с заместителем министра Гасаном Гасанли в рамках визита в Анкару провела встречу в Совете высшего образования Турции.
Одной из основных тем обсуждения стало создание Азербайджано-турецкого университета.
В частности,стороны обсудили вопрос формирования правовой базы по созданию вуза.
Затем делегация посетила технопарк Университета Билькент и встретилась с ректором вуза Куршатом Айдоганом.