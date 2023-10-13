В Анкаре обсудили вопрос создания Азербайджано-турецкого университета

В Анкаре обсудили вопрос создания Азербайджано-турецкого университета (АТУ).

В Анкаре обсудили вопрос создания Азербайджано-турецкого университета (АТУ).

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, азербайджанская делегация во главе с заместителем министра Гасаном Гасанли в рамках визита в Анкару провела встречу в Совете высшего образования Турции.

Одной из основных тем обсуждения стало создание Азербайджано-турецкого университета.

В частности,стороны обсудили вопрос формирования правовой базы по созданию вуза.

Затем делегация посетила технопарк Университета Билькент и встретилась с ректором вуза Куршатом Айдоганом.