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В Анкаре обсудили вопрос создания Азербайджано-турецкого университета

В Анкаре обсудили вопрос создания Азербайджано-турецкого университета В Анкаре обсудили вопрос создания Азербайджано-турецкого университета (АТУ).
Наука и образование
13 октября 2023 г. 13:31
В Анкаре обсудили вопрос создания Азербайджано-турецкого университета

В Анкаре обсудили вопрос создания Азербайджано-турецкого университета (АТУ).

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, азербайджанская делегация во главе с заместителем министра Гасаном Гасанли в рамках визита в Анкару провела встречу в Совете высшего образования Турции.

Одной из основных тем обсуждения стало создание Азербайджано-турецкого университета.

В частности,стороны обсудили вопрос формирования правовой базы по созданию вуза.

Затем делегация посетила технопарк Университета Билькент и встретилась с ректором вуза Куршатом Айдоганом.

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Версия на английском языке ФотоLegal issues related to establishment of Azerbaijan- Türkiye University discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Türkiyə Universitetinin yaradılması ilə bağlı hüquqi məsələlər müzakirə olunub

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