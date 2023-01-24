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В Баку состоялась презентация научно-популярной серии из 16 книг

В Баку состоялась презентация научно-популярной серии из 16 книг В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) впервые в истории страны состоялась презентация научно-популярной серии из 16 книг.
Наука и образование
24 января 2023 г. 15:42
В Баку состоялась презентация научно-популярной серии из 16 книг

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) впервые в истории страны состоялась презентация научно-популярной серии из 16 книг.

Об этом Report сообщили в пресс-службе АГУНП.

В церемонии презентации приняли участие проректоры университета, профессорско-преподавательский состав, а также руководители и представители медиа-структур.

Отметим, что научно-популярная серия выпущена с целью популяризации науки в Азербайджане и предназначена для широкой читательской аудитории. Серия издана в Стамбуле при поддержке ООО Bakı Abadlıq Xidməti.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADNSU-da 16 kitabdan ibarət Texniki-Populyar seriya təqdim edilib

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