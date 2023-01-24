В Баку состоялась презентация научно-популярной серии из 16 книг

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) впервые в истории страны состоялась презентация научно-популярной серии из 16 книг.

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) впервые в истории страны состоялась презентация научно-популярной серии из 16 книг.

Об этом Report сообщили в пресс-службе АГУНП.

В церемонии презентации приняли участие проректоры университета, профессорско-преподавательский состав, а также руководители и представители медиа-структур.

Отметим, что научно-популярная серия выпущена с целью популяризации науки в Азербайджане и предназначена для широкой читательской аудитории. Серия издана в Стамбуле при поддержке ООО Bakı Abadlıq Xidməti.