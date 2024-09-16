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В Агстафе при поддержке Фонда Гейдара Алиева построена новая школа

В Агстафе при поддержке Фонда Гейдара Алиева построена новая школа В селе Залимхан Агстафинского района открыто новое здание школы имени А.Асимоглу, возведение которого проводилось при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
Наука и образование
16 сентября 2024 г. 10:15
В Агстафе при поддержке Фонда Гейдара Алиева построена новая школа

В селе Залимхан Агстафинского района открыто новое здание школы имени А.Асимоглу, возведение которого проводилось при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, здание школы рассчитано на 220 ученических мест.

В школе 12 классных комнат, лаборатории физики и химии, кабинеты информатики, военной подготовки, медицинский кабинет, кабинеты трудового обучения, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, открытая спортивная площадка. Трехэтажная школа полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием.

На прилегающей к школе территории также проведены работы по благоустройству и озеленению, посажены декоративные растения.

Напомним, что старое здание школы устарело и пришло в непригодное для использования состояние. Первый корпус школьного здания был построен в 1930 году, второй корпус - в 1988 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Ağstafada yeni məktəb inşa edilib - VİDEO

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