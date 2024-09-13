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В Агентстве предупредили граждан о рисках онлайн-образования

В Агентстве предупредили граждан о рисках онлайн-образования 09:42
Наука и образование
13 сентября 2024 г. 10:28
В Агентстве предупредили граждан о рисках онлайн-образования

В Агентстве по обеспечению качества в образовании призвали граждан, планирующих получить образование в онлайн-формате в зарубежных вузах, учесть правила признания дипломов иностранных вузов в Азербайджане.

Как сообщили Report в Агентстве, в ряде рекламных объявлениях компании предлагают гражданам получить очное и заочное образование в иностранных университетах в формате "онлайн", обещая, что дипломы будут признаны на территории Азербайджана.

В ведомстве отметили, что признание, т.е. подтверждение действительности квалификации высшего образования иностранных государств на территории Азербайджана, осуществляется только в отношении квалификаций, полученных в традиционной очной и заочной формах обучения, основанных на формальных методах обучения, согласно "Правилам признания квалификаций высшего образования иностранных государств", утвержденным Указом президента Азербайджанской Республики от 18 августа 2023 года №2306.

"Согласно подпункту 4.1.4 Правил, в отношении квалификаций, соответствующих уровням среднего специального образования, бакалавриата (базового высшего медицинского образования) и магистратуры, заявитель должен находиться на территории страны, где он получает образование, не менее половины нормативного срока обучения по соответствующей квалификации в течение каждого учебного года (для медицинских и здравоохранительных специальностей - в течение нормативного срока обучения). Согласно подпункту 4.1.5, в отношении квалификаций, соответствующих уровням среднего специального образования, бакалавриата (базового высшего медицинского образования) и магистратуры, требуется получение формального образования, основанного на традиционных методах обучения, не менее двух третей срока обучения (для медицинских и здравоохранительных специальностей - в течение нормативного срока обучения)", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: Bəzi xaricdə təhsil şirkətləri vətəndaşlara "onlayn" təhsillə bağlı diplomların tanınacağı vədini verir

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