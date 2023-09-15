В Агджабеди состоялось открытие школы, построенной Фондом Гейдара Алиева

Новое здание средней школы села Поладлы Агджабединского района передано в пользование.

Новое здание средней школы села Поладлы Агджабединского района передано в пользование.

Как сообщает карабахское бюро Report, новое здание для школы было построено Фондом Гейдара Алиева, так как старое здание учебного заведения было непригодно для использования.

В церемонии открытия приняли участие глава исполнительной власти Агджабединского района Рафил Гусейнов, начальник юридического отдела Министерства науки и образования Сабухи Махмудов, представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов, представитель Карабахского регионального управления образования Даянат Фарзалиев, представители общественности, учителя и учащиеся школы.

Средняя школа села Поладлы Агджабединского района была построена в 1988 году, новое здание общеобразовательного учреждения рассчитано на 300 учащихся.

Двухэтажное здание состоит из 3 корпусов. В школе имеются 14 классных комнат, лаборатории по физике, химии, биологии, кабинеты информатики, военной подготовки, трудового обучения, библиотека, столовая, актовый, тренажерный залы и открытая спортивная площадка. Все кабинеты полностью оснащены необходимым оборудованием и наглядными пособиями.

На территории школы проведены работы по благоустройству и озеленению.

Отметим, что в средней школе села Поладлы работают 34 учителя и 17 технических работников.