 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агдамском, Лачинском, Физулинском и Тертерском районах создадут 8 школ модульного типа

    Президент Ильхам Алиев выделил министерству образования 2 млн 590 тыс. манатов

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 16 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по развитию образовательной инфраструктуры в Агдамском, Лачинском, Физулинском и Тертерском районах.

    Как сообщает Report, в целях создания в Агдамском, Лачинском, Физулинском и Тертерском районах 8 школ модульного типа всего на 444 ученических места из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству образования Азербайджанской Республики выделено 2 590 000 манатов.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi