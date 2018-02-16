В Агдамском, Лачинском, Физулинском и Тертерском районах создадут 8 школ модульного типа

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 16 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по развитию образовательной инфраструктуры в Агдамском, Лачинском, Физулинском и Тертерском районах.

Как сообщает Report, в целях создания в Агдамском, Лачинском, Физулинском и Тертерском районах 8 школ модульного типа всего на 444 ученических места из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству образования Азербайджанской Республики выделено 2 590 000 манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.