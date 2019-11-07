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В Агдаме сдано в пользование новое здание школы

В Агдаме сдано в пользование новое здание школы

Заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов посетил сегодня полные средние школы сел Ахмедагалы и I Юзбашылы в Агдамском районе.

Как сообщает Report, до встречи Ф.Гурбанов и глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный перед зданием ИВ, затем были возложены цветы к памятнику шехидам на Площади флага.

После этого Ф.Гурбанов принял участие в церемонии открытия полной средней школы села I Юзбашылы, рассказал о работах, проведенных для строительства школы. 

Вслед за этим замминистра провел встречу с преподавательским и ученическим коллективом средней полной школы села Ахмедагалы Агдамского района.

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