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В Агдаме началось "Шествие флага" - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Агдаме началось "Шествие флага"

По случаю Дня государственного флага Азербайджана - 9 Ноября в Агдаме началось "Шествие флага".

Как сообщает карабахский центр Report, акция проходит при совместной организационной поддержке министерств образования и обороны. 

Шествие началось у отдела образования Агдамского района в поселке Гузанлы и завершится на площади Флага. 

Цель шествия заключается в пропаганде наших национальных атрибутов, агитации чувства патриотизма среди молодежи и продвижении национальных и моральных ценностей. 

В шествии принимают участие заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов, сотрудники министерства обороны, депутаты, члены Общественного совета при министерстве образования, руководители медиа-ресурсов, представители интеллигенции, СМИ, военнослужащие, учителя и студенты.

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