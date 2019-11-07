В Агдаме началось "Шествие флага" - ФОТОРЕПОРТАЖ

По случаю Дня государственного флага Азербайджана - 9 Ноября в Агдаме началось "Шествие флага".

Как сообщает карабахский центр Report, акция проходит при совместной организационной поддержке министерств образования и обороны.

Шествие началось у отдела образования Агдамского района в поселке Гузанлы и завершится на площади Флага.

Цель шествия заключается в пропаганде наших национальных атрибутов, агитации чувства патриотизма среди молодежи и продвижении национальных и моральных ценностей.

В шествии принимают участие заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов, сотрудники министерства обороны, депутаты, члены Общественного совета при министерстве образования, руководители медиа-ресурсов, представители интеллигенции, СМИ, военнослужащие, учителя и студенты.