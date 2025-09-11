В 2026 году в Агдаме, Агдере, Ходжалы, Джебраиле и Кяльбаджаре откроют 11 школ

В следующем учебном году планируется открытие 11 общеобразовательных учреждений в Агдаме, Агдере, Ходжалы, Джебраиле и Кяльбаджаре.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге.

Он отметил, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре уже функционируют 14 школ. В этих учебных заведениях обучаются 2807 учеников, работают 334 сотрудника.