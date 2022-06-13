В 92 школах Баку проведены строительные и ремонтные работы

В 2021-2022 учебном году в 92 школах, подведомственных Управлению образования города Баку, выполнены строительные, капитальные и текущие ремонтные работы.

В 2021-2022 учебном году в 92 школах, подведомственных Управлению образования города Баку, выполнены строительные, капитальные и текущие ремонтные работы.

Об этом сообщили Report в Управлении.

Построено новое здание или дополнительный учебный корпус для 4 школ (полные средние школы № 71, 172, 205, 307), завершено строительство 4 новых школ (новая школа в поселке Говсан, №88 в поселке Бина, №33 в поселке Ходжасан, полная средняя школа № 133 в жилом массиве Ени Ясамал).

Ведутся завершающие работы в связи со строительством 4 новых школ (Жилые массивы Боллуг и Атыджылыг в пос. Бина (292), Бинагадинский район и поселок Кюрдаханы (304)).

Также в настоящее время в трех школах (35, 87, 263) ведется демонтаж старых корпусов и возведение новых, а в двух школах (126, 320) – реконструкция и капитальный ремонт.