В 50-ти школах Азербайджана созданы военные кабинеты - ФОТО

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В рамках пилотного проекта на 2015-2016-ый учебный год министерство образования создало в 50-ти общеобразовательных школах отвечающие современным требованиям военные кабинеты.

Как сообщили Report из минобразования, в военных кабинетах установлено визуальное электронное учебное оборудование.

В то же время кабинеты оснащены современными учебными автоматами, пистолетами, гранатами и минами.

Оборудование, предназначенное для обучения, отличается от настоящего оружия лишь огневой конструкцией. Хотя это оружие похоже на настоящее, оно полностью безопасно. Электронное учебное оборудование обладает специальным механизмом и программным обеспечением.

Отметим, что создание современных военных кабинетов планируется не только в столичных, но и региональных школах. В новых общеобразовательных школах Шемкира и Кюрдемира подобные кабинеты уже существуют.