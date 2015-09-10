 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В 50-ти школах Азербайджана созданы военные кабинеты - ФОТО

    Создание современных военных кабинетов планируется не только в столичных, но и региональных школах

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В рамках пилотного проекта на 2015-2016-ый учебный год министерство образования создало в 50-ти общеобразовательных школах отвечающие современным требованиям военные кабинеты.

    Как сообщили Report из минобразования, в военных кабинетах установлено визуальное электронное учебное оборудование.

    В то же время кабинеты оснащены современными учебными автоматами, пистолетами, гранатами и минами.

    Оборудование, предназначенное для обучения, отличается от настоящего оружия лишь огневой конструкцией. Хотя это оружие похоже на настоящее, оно полностью безопасно. Электронное учебное оборудование обладает специальным механизмом и программным обеспечением.

    Отметим, что создание современных военных кабинетов планируется не только в столичных, но и региональных школах. В новых общеобразовательных школах Шемкира и Кюрдемира подобные кабинеты уже существуют.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi